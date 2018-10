Varandas explica todos os valores do acordo com o Wolverhampton por Rui Patrício

Varandas fecha dossiê Rui Patrício com o Wolverhampton Varandas fecha dossiê Rui Patrício com o Wolverhampton

A carregar o vídeo ...

O presidente do Sporting, Frederico Varandas, abordou o acordo com o Wolverhampton por Rui Patrício, revelando, em entrevista ao 'Expresso', todos os valores envolvidos no dossiê que fechou na semana passada."O Wolverhampton paga 18 milhões de euros pelo Rui Patrício e o Sporting encaixa 14 milhões de euros; os outros 4 milhões serão para os intermediários, sendo que a Gestifute, que era credora de 7 milhões de euros do clube, abdicou de três. E o Rui abdicou de 1 milhão de euros, do ano de contrato que restava do Sporting e de 5 milhões de euros, pelo prémio de assinatura. Não foi fácil e não posso explicar tudo", afirmou o presidente do Sporting.