Varandas fala à nação sportinguista

O treinador Marcel Keizer exprimiu ontem as suas ideias e preocupações sobre a nova temporada e as indefinições do plantel leonino à chegada a Lisboa, em declarações a Record, e hoje será a vez de o representante máximo do clube, Frederico Varandas, falar à nação leonina, numa entrevista em direto ao canal do clube às 19h06.

O presidente do Sporting deverá abordar obviamente o arranque dos trabalhos para a nova temporada que se assinalam hoje, e quais as expectativas e objetivos do leão para esta nova época que se avizinha, mas deverá comentar outros temas relacionados com a atualidade do emblema de Alvalade. Por exemplo, a indefinição em torno do futuro de Bruno Fernandes é outro dos tópicos que poderão ser abordados pelo líder do Sporting, de forma a esclarecer os adeptos, assim como fornecer mais informações relativas à assembleia geral agendada para sábado.