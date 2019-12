Varandas fala em ano "histórico" e frisa: «Tarefa de salvação do Sporting era colossal»

Gala Honoris Sporting: família leonina junta, Proença e Gomes presentes e Leonor Seixas arrasadora



Frederico Varandas destacou o papel dos parceiros estratégicos na recuperação do Sporting após um período de "descalabro". No discurso que encerrou a 5.ª Gala Honoris Sporting, o presidente leonino falou mesmo num 2019 "histórico"."Feliz por estar com pessoas que acreditam no Sporting, que apoiam e estão com o Sporting. Em nome do Sporting fico feliz por estarem associados à nossa marca e acreditarem na nossa gestão e princípios. A par da felicidade está a gratidão, por serem parte da solução, por representarem contributos inestimáveis para as vitórias que se conseguem nesta casa. Gratidão porque depois do descalabro e de batermos no fundo, a tarefa de salvação deste clube era colossal. Vocês disseram presente e não falharam. Este foi um ano histórico, quase 100 novos parceiros e renovação da quase totalidade da nossa base", começou por dizer Varandas.O líder verde e branco frisou, no entanto, que sob a sua liderança foi possível fazer mais do que o previsto: "Neste mandato, que seria sempre um tempo de recuperação de valores, de recuperação de dignidade e credibilidade perante quem investe, o vosso compromisso é decisivo. Gratidão é o que sentimos por vocês. (...) Este é e seria sempre um mandato de reconstrução. Mas olhando para estes nomeados vemos que foi também um ano de títulos. No futebol e nas modalidades o Sporting venceu."