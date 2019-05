Varandas foi 'apertado' no balneário: «Sobe o prémio!»

No balneário do Sporting, a festa foi rija. O presidente Frederico Varandas foi lançado ao ar, ao som de uma canção entoada pelos jogadores, com um refrão, no mínimo, curioso: "Sobe o prémio, sobe o prémio, sobe o prémio..." Uma brincadeira que deu origem a muitas gargalhadas, inspirado no discurso de Luís Filipe Vieira, no balneário do Benfica, após a conquista do campeonato nacional, quando anunciou a duplicação – de 2 para 4 milhões de euros – do prémio a distribuir pelos jogadores.

No percurso de autocarro entre o Jamor e Alvalade, Bruno Fernandes pegou no microfone da Sporting TV e vestiu a pele de jornalista. Perguntou a Wendel se dava boleia a André Pinto e foi surpreendido por Ristovski: "O nosso capitão tem de ficar, senão estamos f...", disparou o macedónio em bom português.