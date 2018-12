Varandas garante: «Não quero acabar com as claques»

Num dia marcado pela notícia CMTV de que parte do apoio à Juve Leo foi cortado pela direção presidida por Frederico Varandas, o presidente dos leões assegurou que não tenciona acabar com as claques, ainda que fale em mudanças que estão a ser discutidas neste momento entre as duas partes."Não quero acabar com claques. Eu era da Juve Leo e pagava bilhete da claque. Estão a haver reuniões civilizadas entre nós e as claques. Vamos chegar a um acordo para que o Sporting fique satisfeito e não o presidente. A minha missão é defender o Sporting. Neste momento existe espaço para adeptos, sócios e claques. O que temos de estar é num espírito de ajudar o Sporting, seja claque, adepto ou sócio", disse, em entrevista à Sporting TV Questionado sobre se o Sporting está, então, satisfeito com as claques, Varandas... não respondeu diretamente. "Obviamente que há coisas que já mudaram, outras que estão a mudar... Isso é óbvio! Não é correto dizer [o que será mudado], porque estamos a conversar."