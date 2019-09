Varandas: «Há três ou quatro Sub-23 que vão fazer parte do plantel da próxima época»

Para lá de ter explicado a opção de avançar para três empréstimos no último dia de defeso pela conjuntura atual do clube de Alvalade , Frederico Varandas justificou ainda a opção do Sporting pelo facto de existirem na equipa de Sub-23 "três ou quatro jogadores" que no seu entender na próxima época atuarão no plantel principal, pelo que não faria sentido avançar para aquisições para essas posições."Na equipa de sub-23 temos 3 ou 4 jogadores que estamos seguros que vão fazer parte do plantel no próximo ano. São jogadores com muito valor mas muito jovens que estão a queimar etapas. Este ano não estão prontos para a equipa A, mas para o ano estarão e eu não queria fazer compromissos financeiros com dois que podem jogar na posição destes jogadores", explicou."Zero, nada. A equipa de sub-23 o ano passado tinha um jogador com 18 anos. Este ano temos 10 jogadores com 18 anos e desses dez cinco têm menos de 18 anos. Temos um miúdo supertalentoso com 16 anos. É esta a política do Sporting, eu gostaria de ter dado mais um ano de maturidade competitiva, mas eles têm talento para isto. Para o ano 3 ou 4 jogadores do sub-23 vão fazer parte do plantel principal"