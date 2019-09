Varandas homenageado em Vila Verde

O presidente Frederico Varandas e o técnico de equipamentos do plantel principal Paulo Gama vão ser homenageados no ‘Rugido Minhoto 2019’, convívio de sportinguistas do Minho, que vai decorrer no próximo dia 29, a partir das 12 horas, na Quinta da Aldeia, em Vila Verde. A apresentação ficará a cargo de Rita Matos, da Sporting TV, e a animação será garantida pelo DJ Biblas.

A lotação do restaurante ainda não está esgotada, pelo que os interessados em participar no evento deverão entrar em contacto com os núcleos sportinguistas espalhados pela região, para reservar os seus lugares. Os adultos pagam 25 euros e as crianças 10.