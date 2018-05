Desde que deixou a direção clínica do Sporting e assumiu uma candidatura à presidência do Sporting caso os leões provoquem eleições antecipadas, Frederico Varandas adotou uma postura mais ativa nas redes sociais, partilhando vários conteúdos e interagindo com os adeptos leoninos.Foram muitas as pessoas que decidiram comentar as publicações do médico de 38 anos. Umas a mostrar inequívoco apoio à candidatura; outras para criticarem a postura assumida pelo clínico, de afronta ao poder vigente. Tudo isto é demonstrativo da separação de ideais que existe atualmente no Sporting: a cisão entre aqueles que são pró-BdC e os anti-BdC é por demais evidente nas redes sociais e a tendência é que, com o passar dos dias, estas posições se extremem.