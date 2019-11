Varandas: «Jamais permitiremos que joguem novamente na roleta russa com o Sporting»

Frederico Varandas lembrou que, para além da redução orçamental, esta direção do Sporting decidiu "investir milhões de euros na requalificação das infraestruturas da Academia e na blindagem de 40 jovens promissores.""Era muito tentador e fácil para esta estrutura esquecer o investimento estrutural na academia e na formação e comprar mais um avançado. Havia dinheiro para tudo? não. Tivemos de fazer opções. Tivemos de optar entre aquilo que seria mais seguro, mais popular e de retorno imediato, ou aquilo que era melhor para o Sporting e zelar pelo futuro do sporting! E nós escolhemos sempre o Sporting! Colocámos o futuro do Sporting à frente de qualquer jogada populista ou que dê popularidade a esta direcção!", vincou o presidente no Rugidos de Leão.Nesse sentido, alertou para o perigo de jogadas arriscadas, numa indireta à direção anterior, liderada por Bruno de Carvalho: "Nunca iremos pôr nada à frente dos interesses do Sporting. Acreditem que ninguém mais do que nós quer vencer e vencer cada vez mais. Mas jamais hipotecaremos o futuro do Sporting ou jamais permitiremos que alguém brinque ou jogue novamente na roleta russa com o Sporting e perca tudo numa jogada! O Sporting ainda hoje paga o preço de jogadas dessas!"