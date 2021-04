Varandas marcou presença na tribuna do São Luís

O presidente do Sporting, como é habitual, acompanhou a equipa em mais uma deslocação. O líder liderou a comitiva que também integrava os vogais Alexandre Ferreira e Miguel Nogueira Leite; o vice-presidente da Mesa da Assembleia Geral, João Palma; e o responsável pela comunicação, Miguel Braga.

O médico, de 41 anos, assistiu ao jogo na tribuna do Estádio São Luís, onde foi comentando as incidências do encontro com os seus colaboradores.

A direção do Farense fez questão de receber os leões com toda a cortesia, e nem os lances mais polémicos quebraram a cordialidade entre os presentes.