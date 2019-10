Varandas na AG: «Temos feito trabalho invisível hoje mas que dará frutos a 2, 5, 10 anos»

Ex-candidatos e dirigentes, as tarjas e policiamento apertado: as imagens antes da AG do Sporting



Frederico Varandas salientou a "credibilização" do Sporting que foi feita desde que assumiu os destinos do clube, agradecendo também aos sócios."Nestes 13 meses, independentemente de coisas positivas que foram feitas, independentemente dos títulos conquistados nas várias modalidades, independentemente dos erros que também cometemos, o mais importante foi termos conseguido neste exercício de 18/19 voltar a credibilizar a instituição e evitar a falência do Sporting. Mas não conseguimos isto sozinhos: o feito é sobretudo da nossa massa associativa, dos que disseram e dizem sempre presente", disse o presidente do Sporting na AG."Temos um único objetivo: entregar o clube em condições melhores, em condições bem melhores do que aquelas em que o recebemos. Este é o nosso objetivo e vamos cumpri-lo. Temos vindo a fazer um trabalho de fundo, de base. Um trabalho muitas vezes invisível hoje, mas que vai dar frutos a 2, 5, 10 anos", rematou Varandas.