Varandas não esquece VAR, os 22 títulos do Sporting e os "obstáculos" na mensagem de Natal

Na mensagem de Natal publicada esta quinta-feira para os sportinguistas, Frederico Varandas apontou igualmente o 'caminho' para o próximo ano: "manter a aposta na formação, continuaremos o processo de transformação digital e concluiremos importantes passos na melhoria da experiência de todo o ecossistema do Sporting".





"Neste atípico ano de 2020 congratulo e agradeço a todos os Sportinguistas a coragem, a entrega e a resiliência demonstradas e que nos permitiram seguir em frente neste caminho árduo.O Sporting Clube de Portugal soube reagir e resistir à avalanche causada por uma das maiores pandemias de sempre sem nunca comprometer a sua visão estratégica e caminho futuro.Um enorme agradecimento a todos os Sócios, Colaboradores, Atletas e Parceiros.Realço também que encerramos este ano difícil fiéis ao nosso ADN na defesa e persecução de um desporto com um clima saudável e com foco no espectáculo, destacando-se a recente realização do webinar sobre o futuro do VAR, bem como a apresentação à Federação Portuguesa de Futebol de um parecer independente que confirma os quatro títulos de Campeão Nacional conquistados pelo nosso Clube entre 1921 e 1940.O caminho que seguiremos em 2021 será o mesmo: decidindo com foco no necessário equilíbrio entre seguir o rumo definido sem desinvestirmos ou comprometermos o futuro, enquanto gerimos o presente com a máxima cautela e rigor para fazer face às dificuldades imediatas que o contexto pandémico nos exige. Sempre fiéis aos nossos princípios e valores e mantendo o nosso compromisso de responsabilidade social.Temos ainda a recta final desta pandemia para combater e manteremos o foco no que está ao nosso alcance controlar. Passo a passo vamos superar os obstáculos que vão surgindo, sabendo que cada um deles nos aproxima do rumo definido.Em 2021 vamos manter a aposta na formação, continuaremos o processo de transformação digital e concluiremos importantes passos na melhoria da experiência de todo o ecossistema do Sporting CP.Encaramos o presente de frente, olhando para o futuro, e avançaremos juntos e em sintonia porque #OndeVaiUmVãoTodos.Votos de um Feliz Natal e de um Próspero 2021 para toda a Família Sportinguista!