Varandas: «Hoje não há cartilhas para nenhum comentador»

Para lá da mudança de direção, o Sporting assistiu também a uma mudança na grelha do seu canal de televisão, algo que para Frederico Varandas tem a ver com o "estilo de comunicação" escolhido para levar os leões em diante. Varandas deixa a garantia de que esse estilo o fará falar quando achar por bem fazê-lo e assegura ainda que no canal do clube não há espaço para cartilhas."Isto vem do estilo de comunicação, que tem desagrado muita gente que estava habituada a outra coisa. Estamos aqui para fazer e quando entenderemos falar, falaremos. Não é preciso estar sempre a fazer barulho e não é por estar calado que se defende pior. Não ladro mas se tiver que morder, mordo. Este é o nosso estilo de comunicação. Revejo-me nesta Sporting TV. Hoje não há cartilhas para nenhum comentador. Isso é algo indigesto e horrível. Quero que os comentadores digam o que acham livremente. Nesta Sporting TV jamais se vai editar imagens ou editar o passado. Ninguém vai dar lições de democracia a este Sporting", declarou, em entrevista ao canal do clube