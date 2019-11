Frederico Varandas não recebe como capitão do Exército desde 2013

Frederico Varandas não recebe ordenado como capitão do Exército desde 2013 e mantém atualmente um cargo não executivo, logo não remunerado, na Assembleia de Freguesia de Odivelas.O agora presidente do Sporting, segundoapurou, pediu em 2013 uma licença especial para exercício de capacidade eleitoral passiva, no sentido de poder fazer parte da lista do PSD à Assembleia de Freguesia de Odivelas, nas eleições autárquicas desse ano.Trata-se de um mecanismo permitido pelo Lei de Defesa Nacional e das Forças Armadas no seu artigo 33.º (Lei Orgânica nº 1-B/2009, de 7 de julho, alterada pela Lei Orgânica nº 5/2014, de 29 de agosto) e que, no essencial, suspende o vínculo do cidadão com a instituição militar, além de pretender assegurar a independência das Forças Armadas.Varandas manteve a referida autorização nesse primeiro mandato autárquico, período durante o qual, recorde-se, desempenhava as funções de diretor clínico do Sporting , tendo solicitado de novo a licença especial para exercício de capacidade eleitoral passiva em 2017. A mesma continua em vigor, por força de ter sido eleito.Apesar de não ser remunerado como membro da Assembleia de Freguesia de Odivelas, o atual líder leonino nunca pediu ao Ministério da Defesa para continuar a receber o seu salário como capitão do Exército, tendo abdicado desse direito em 2013.O tema foi suscitado pela revista ‘Visão’. A publicação noticia que Frederico Varandas, embora mantenha a licença militar para exercer o cargo autárquico, terá deixado de frequentar com assiduidade as reuniões da Assembleia de Freguesia de Odivelas desde que foi eleito presidente do Sporting em 2018."O Dr. Frederico Varandas sempre esteve presente nas reuniões da Assembleia de Freguesia, tendo-se apenas feito substituir, nos termos legais, nas reuniões em que lhe foi impossível comparecer", garante afonte próxima do presidente do Sporting.