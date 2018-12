Varandas: «Não recebemos um jogo da Seleção há três anos...»

O Estádio de Alvalade não recebe um encontro da Seleção Nacional desde setembro de 2015 (derrota por 1-0 diante da França) e segundo Frederico Varandas esse cenário irá mudar muito em breve. Em entrevista à Sporting TV , o presidente leonino explicou ainda que a relação com os outros clubes tem sido positiva, assim como com a Federação, algo que espera cimentar nos próximos tempos."Hoje estive em duas reuniões, na Cimeira dos Presidentes e numa da FPF. Todos os presidentes já perceberam qual é o fio condutor desta direção. Todos perceberam a nossa forma de estar. Tenho tido ótimo feedback das relações com os clubes e Liga. Com a FPF já tivemos mais do que um encontro e temos uma relação boa, construtiva. O Sporting não recebe um jogo da Seleção há 3 anos e tenho quase a certeza que nesta fase de apuramento voltaremos a receber um jogo", disse."Temos de ter as melhores relações institucionais possíveis mas nunca abdicando dos nossos valores. Liga e FPF sabem que têm no Sporting um verdadeiro aliado. Isto é um negócio e podem contar com o Sporting para valorizar ao máximo o produto. Mas isso exige seriedade e transparência. É assim que o Sporting será sempre, dentro e fora de casa. Por isso exigimos isso a todos os nossos rivais e instituições", finalizou.