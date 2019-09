Varandas no autocarro com a equipa

O presidente do Sporting, que ontem completou 40 anos, não teve a prenda desejada devido à derrota na Holanda. Ainda assim, no final do encontro, o líder leonino fez questão de viajar até ao hotel com os jogadores manifestando-lhes o seu apoio. O médico também chegou ao Philips Stadion ao mesmo tempo da equipa, e só não esteve com o grupo durante o jogo, pois assistiu ao encontro na tribuna junto aos dirigentes do clube holandês.

Hugo Viana ausente

Resta acrescentar que ao contrário do que estava previsto e foi comunicado pelo Sporting o diretor desportivo, Hugo Viana, não se deslocou a Eindhoven para acompanhar o jogo.