Varandas: «Nossos rivais riem-se dos patetas e idiotas úteis que fazem o trabalho sujo»

Depois de criticar o comportamento de algumas claques, Frederico Varandas apontou também o dedo aos "velhos esqueletos de sempre" e aos papagaios que, no seu entender, atuam apenas em seu benefício."A juntar a este ruído há que juntar o ruído gerado seja pelos velhos esqueletos de sempre, seja por papagaios que nunca fizeram nada na vida a não ser blá-blá-blá. Papagaios que põem a sua agenda pessoal acima dos interesses do Sporting e que só fragilizam o Sporting enquanto estão sentados ao lado de quem representa os nossos rivais. Isto interessa a quem? Eu digo: interessa aos nossos rivais que se riem dos patetas e dos idiotas úteis que fazem o trabalho sujo que eles nem precisam de fazer", começou por dizer o presidente do Sporting no Rugidos de Leão."Infelizmente estas minorias têm muito medo que esta direcção tenha sucesso e preferem até que o Sporting perca, pois não conseguem pôr interesses do Sporting acima dos seus", culminou.