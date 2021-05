Varandas: «O Sporting ganhou a reduzir em 18 milhões de euros a massa salarial»

Frederico Varandas não poupou elogios a Rúben Amorim, e confessou que chegou a deixar “o lugar à disposição” em reunião com o Conselho de Administração da SAD, antes de a SAD investir 10 milhões de euros, junto do Sp. Braga, na contratação do técnico.

“Pelo Rúben coloquei o lugar à disposição, e foi a única vez. Disse-lhes que não podia dar a cara por um projeto desportivo em que não acreditava”, admitiu o líder leonino, em declarações à SIC, onde revelou que o nome de Amorim já tinha sido “pensado para a equipa de sub-23 do Sporting”. “O Sp. Braga antecipou-se e contratou-o para a equipa B. Poucos treinadores aceitariam o convite que lhe fiz, pois ele sabia que teria convites dos grandes passados alguns meses… Nomeadamente o Benfica, que teria sempre a porta escancarada para ele, que aceitou este desafio”, reforça.

Sem tirar o pé

Ainda na ressaca da conquista do título e já de olho no futuro, Frederico Varandas garantiu que ninguém “vai tirar o pé” e prometeu uma equipa “muito competitiva”, mesmo admitindo a venda de alguns jogadores.

“Nós vencemos a desinvestir, o Sporting ganhou a reduzir em 18 milhões de euros a massa salarial em relação há dois anos. Nós precisamos de estar dois ou três anos a ir à Champions, e só aí podemos estar num patamar em que olhamos os rivais olhos nos olhos. Então posso prometer que não estaremos mais 19 anos sem vencer”, acrescentou o dirigente, de 41 anos, que não deixou de admitir que o “mais difícil” foi ter ganho esta Liga.

Consciente que os clubes portugueses estão condenados a vender jogadores, o líder deixou uma garantia. “Teremos de vender como FC Porto e Benfica, mas vamos ter uma equipa muito competitiva”, concluiu.

Caminho aberto para a pacificação

Três anos após o ataque à Academia, Varandas defende que no Sporting é “impossível existir união sem resultados”, e vincou que um dos fatores para o sucesso do seu projeto “é a estabilidade”. Sobre as divergências com as claques, voltou a abrir a porta à pacificação. “A direção do Sporting entende que há espaço para todo o tipo de grupos e associações virem para dentro do estádio apoiar o Sporting. Quem fizer isto sem querer nada em troca, terá sempre as portas abertas. Eu jamais posso fechar as portas a quem quer apoiar genuinamente”, garantiu.

Da festa na lama aos heróis invisíveis

Na perceção de Frederico Varandas, os leões conquistaram o título após a vitória frente ao Nacional, na Choupana. “Cheguei ao balneário e estavam todos ainda enlameados e cheios de golpes, mas a fazer uma roda, com o Neto e o Jovane a dançarem. Disse para mim que íamos ser campeões”, recordou o dirigente, que destacou a “liderança e o crescimento” de Coates. Depois ainda deixou elogios ao “trabalho invisível” de Hugo Viana e João Pedro Araújo, o diretor clínico.