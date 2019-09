Varandas: «Os nossos rivais estão de cadeirinha»

"Perguntaram-me o melhor e o pior momento. O momento que me dói mais é quando vou a uma reunião, a uma Cimeira de Presidentes de clubes, e inúmeros vêm ter comigo e dizem não lhe dão descanso, que esse clube não tem emenda... Ouvir isto dos nossos adversários? Os nossos adversários estão de cadeirinha a olhar para um clube a guerrear-se continuamente. Sabem o que isso faz: sou médico e oficial do exército, mas é uma lei básica das ciências da guerra: quem combate em casa perde força a combater fora de casa. E enquanto houver esta guerra interna, esta luta, esta doentia necessidade de poder, isto enfraquece. É uma das razões deste ciclo de que é cada vez mais difícil sair. Nós vamos ficando para trás e eles riem-se", considerou o líder leonino.

"Vejo que temos uma força brutal após um ano, mas podíamos ter ainda muito mais força. Quando olho para os nossos rivais e para as armas deles, armas que construíram devido a décadas de estabiliade, a minha preocupação e a da minha equipa não é um, dois ou três títulos, mas munir o Sporting das armas para ser um eterno candidato a todos os títulos. Sem demagogias, sem populismos. Como conseguimos ter essas armas? Como? Só há uma maneira. Criar valor, na área extra-futebol, como estamos a fazer. Os nossos orçamentos vêm sobretudo da criação de valor na área desportiva. É aqui que temos de apostar muito, seja no futebol ou nas modalidades. A formação é o nosso ADN", apontou.

Numa iniciativa realizada no terminal de cruzeiros do Porto de Leixões, que serviu para homenagear as equipas campeãs europeias do Sporting na última temporada, Frederico Varandas aproveitou também a oportunidade para enviar recados aos inimigos internos, com um olhar também os rivais.