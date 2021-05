Varandas pede reforços: «O Sporting vai precisar do sócio anónimo da Juventude Leonina»

A 'trégua' já era mais ou menos assumida por todos e ganha agora força redobrada. No discurso de vitória da Liga, na Câmara Municipal de Lisboa, Frederico Varandas fez um apelo à união do universo sportinguistas e incluiu, numa longa lista de adeptos que convocou para esta luta, o "sócio anónimo da Juventude Leonina", uma das claques do Sporting que, a par do Directivo Ultras XXI, foi ilegalizada e perdeu os apoios do clube.





As palavras de Varandas abrem, naturalmente, espaço a uma reaproximação, algo que, de resto, já tinha ficado claro por parte da própria claque quando, no dia da conquista do título, o líder da Juve Leo, Mustafá, deixou a porta reconciliação aberta."Tenho pouco mais de 40 anos e ao longo da minha vida vi acentuar-se a bipolarização do futebol português, mas este é um momento histórico em que o Sporting não pode desperdiçar a oportunidade de mudar o paradigma. Jamais prometeria o campeonato, mas se tivermos cabeça fria, união e competência, temos tudo para, dentro de dois, três anos, estar no topo do futebol português. "Até lá, temos de continuar a subir os degraus de décadas. É uma oportunidade que não podemos desperdiçar", considerou Varandas."Os senhores que estão atrás foram um pelotão que tomou de assalto o campeonato. Chegámos ao fim e vencemos a guerra. Estamos no lugar onde todos querem estar, mas os nossos rivais estão fortes, muito fortes e legitimamente vão querer tirar-nos daqui. Foi difícil a conquistar, mais vai ser aguentá-la. O comandante de companhia vai precisar de reforços: precisamos de cavalaria, artilharia, força aérea, marinha e de todos os leões. O Sporting vai precisar do nosso anónimo do Núcleo de Pemba, do Grupo Stromp, do Núcleo de Vendas Novas, da Torcida Verde, do sócio anónimo do Núcleo de Sidney, do sócio anónimo da Juventude de Leonina, do Núcleo do Seixal, do Núcleo do Seixal, dos Leões de Portugal. Vamos precisar de todos, não esquecendo dois princípios: eles só existem porque só existe Sporting e a missão de todos eles é servir o Sporting e não o contrário. Deste último ponto não vamos abdicar", fez questão de sublinhar o presidente do clube de Alvalade.A terminar, Varandas pediu mobilização em torno do Sporting para que cada sócio possa trazer mais um associado. "Por tudo o que o Sporting fez por nós, venho aqui pedir a retribuição de todos nós ao Sporting. Todos os sócios conhecem alguém que sofre, chora e não é sócio. Desafio que cada leão traga um novo leão, um novo sócio. É a forma de retribuirmos e temos de o fazer."