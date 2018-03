João Pedro Varandas, irmão de Frederico Varandas (médico do Sporting), pediu dispensa do julgamento que opõe Godinho Lopes a Bruno de Carvalho, Jaime Marta Soares, presidente da mesa da Assembleia Geral, e Jorge Bacelar Gouveia, antigo líder do Conselho Fiscal, para o qual estava indicado como testemunha. João Pedro Varandas considera que a presença em tribunal poderá prejudicar o irmão e como tal foi afastado de testemunha.

Julgamento que teve ontem a segunda sessão. Rui Barreiro, em videoconferência, realçou que enquanto membro do Conselho Leonino sentia da parte de Bruno de Carvalho um "total antagonismo da direção anterior", frisando mesmo que a ideia que era passada era de que a direção de Godinho Lopes "tinha sido uma desgraça para o Sporting".

