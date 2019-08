Varandas perto da equipa

O presidente do Sporting, Frederico Varandas, viajou para o Algarve no autocarro da equipa, e acompanhou os atletas durante o estágio. Aliás, o médico, de 39 anos, até fez questão de entrar com os jogadores no Estádio Municipal de Portimão. Após ter assistido ao jogo na tribuna, o líder leonino regressou a Lisboa na sua viatura.