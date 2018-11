Varandas: «Peseiro pode não ser treinador para a época»

Numa entrevista a Daniel Oliveira, comentador e sportinguista, no programa radiofónico online Perguntar Não Ofende - espaço com produção de João Martins e música de Mário Laginha - Frederico Varandas falou do futuro de José Peseiro no clube. "Defendo os interesses do Sporting e muitos dos que votaram em mim disseram-me ‘Frederico, agora é correr com o Peseiro’. Eu sei o que significa mudar o treinador a meio da época, os riscos e as vantagens que pode ter. No dia em que decidir mudar alguém, seja um treinador, um técnico de equipamentos ou um médico, tenho de salvaguardar uma hipótese que me garanta melhorar. José Peseiro é o treinador do Sporting, sabe o que é o futebol português e sabe que está dependente dele", atirou o presidente dos leões. Perante a insistência de Daniel Oliveira, Frederico Varandas acrescentou: "Peseiro sabe que pode não ser o treinador para a época."

Ainda sobre o tema do treinador, Frederico Varandas foi questionado se o Sporting tem condições financeiras e estabilidade para atrair um grande nome para orientar a equipa. "Tem de ter. Se não tivesse não estava aqui a fazer nada. Quando me candidatei à presidência sabia as condições que iria ter, mas muitas vezes não é só o dinheiro. Um bom treinador não está para entrar num projeto com jogos de três em três dias. O Sporting é um grande clube europeu e tem algo muito valorizado pelos profissionais de futebol: Portugal não paga como outros, mas tem segurança e uma qualidade de vida fabulosa. Agora, o timing da chegada é extremamente importante", atirou. E quando Daniel Oliveira perguntou se José Peseiro é ‘o’ treinador de Frederico Varandas, o líder do clube respondeu: "Enquanto for treinador do Sporting é o meu treinador."

Leonardo Jardim... no futuro

Um dos nomes associados recentemente ao Sporting foi o de Leonardo Jardim, mas Frederico Varandas rejeitou essa possibilidade... no imediato. "Eu não misturo relações pessoais com profissionais. Um dia o Sporting vai ter novamente Leonardo Jardim e comigo como presidente. E quando ele regressar não será por dinheiro. Mas não é a fase em que ele está neste momento. Leonardo Jardim não quer voltar a Portugal a curto prazo", disse sobre o amigo.