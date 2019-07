Varandas: «Por 62 milhões de euros Bruno Fernandes não sai»

Frederico Varandas garantiu esta segunda-feira que Bruno Fernandes não sai de Alvalade por 55 nem por 62 milhões de euros, os valores que foram apresentados pelo Manchester United."Não sei se há um ou muitos interessados. Tem-se falado de 55, 62 milhões, por esses valores ele não sai de certeza", disse o presidente do Sporting à RTP, no aeroporto. Mas se o médio deixar Alvalade, Varandas assegura que "virão jogadores de qualidade".O líder leonino afiançou, por outro lado, que a equipa está a trabalhar "para fazer melhor que no ano passado". "Estamos a formar o nosso grupo e vamos estar preparados. Infelizmente no mercado estamos sujeitos a haver entradas e saídas até ao último dia."