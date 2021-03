Varandas: «Quem fala em festas, cerimónias e títulos já ganhos não quer que o Sporting vença»

Para lá dos elogios que deixou a Rúben Amorim, Frederico Varandas destacou a sintonia que existe entre todos os elementos da liderança do clube, mas aproveitou também para colocar alguma água na fervura na euforia que se possa viver no clube de Alvalade. Por agora, o presidente do Sporting opta por voltar baterias para a qualificação direta para a Champions, apontando a vantagem de 10 pontos para o FC Porto, o terceiro colocado. Quanto a quem já fala em festejos, o líder leonino é claro.





"Desde o início, e esta é uma das razões porque foi fácil chegar e renovar, é que existe uma sintonia perfeita entre o presidente, o Hugo Viana e o treinador. Se repararem na nossa linguagem, a nossa comunicação, os objetivos foram sempre claros desde o primeiro dia. Falo como presidente, só posso estar extremamente orgulhoso do meu treinador, da equipa técnica e dos jogadores, pelo que fizeram, mas que não altera nada. Tentei ser o mais claro possível após a difícil vitória em Barcelos. Vitórias essas que vamos ter seguramente, mas teremos jogos em que não vamos vencer. O que para mim é claro é que estamos a 13 jornadas de acabar o campeonato. Olho e vejo que estamos a 10 pontos do lugar que nos garante o acesso à Champions. É extremamente positivo. Falar em festejos, em cerimónias, títulos que já estão ganhos... quem diz isso, genuinamente, não quer que o Sporting vença. Sabemos o que é preciso, a realidade do campeonato nacional, a valia e o poderio dos rivais, o quão difíceis que são as equipas e sabemos o caminho que temos pela frente. Se estamos orgulhosos e confiantes? Sim, mas isso não nos desvia e faz tirar os pés da terra", garantiu, à Sporting TV.