Varandas quer plantel de 24 nomes

Focada na rentabilização desportiva e económica da formação, a direção do Sporting pretende ter um plantel mais curto que, em caso de necessidade, possa ser reforçado com jovens valores da equipa B. Frederico Varandas, na entrevista concedida ao Canal 11 em maio, revelou a estratégia para a nova temporada. "Queremos um plantel com 24 jogadores, sendo que metade virá de Alcochete. Com o Battaglia para ensinar, com Acuña. Entre 8 e 12 serão formados na Academia. O que não podíamos ter é o que tínhamos quando chegámos, em que quase não havia jogadores da formação", afirmou o líder leonino.