Varandas quer Sporting na Champions regularmente: «Aí garanto que o clube não passa mais 19 anos sem vencer»

Frederico Varandas avisou que ninguém no Sporting pode agora pensar que o caminho será mais fácil após a conquista do campeonato, 19 anos depois.





"É a morte do artista alguém que pense que agora porque ganhámos tiramos o pé e começamos a levitar. Não, o mundo real é duro e vai ser duro, não vamos tirar o pé. Nós vencemos a desinvestir, o Sporting venceu a reduzir em 18 milhões de euros a massa salarial em relação há dois anos. Nós precisamos de estar dois ou três anos a ir à Champions e aí podemos estar num patamar em que olhamos olhos nos olhos. Obviamente que estamos melhor que há um ano, claro que estamos, reduzimos o gap de má gestão desportiva, má gestão financeira, e conseguimos. A minha equipa conseguiu fazer isso", começou por dizer, numa entrevista à SIC.O presidente leonino destaca a importância dos milhões da Liga dos Campeões na criação de um Sporting competitivo sistematicamente: "Para o ano o Sporting vai estar muito competitivo, vai! Vamos ter um grupo coeso e um treinador que conhece os seus jogadores. Obviamente a estratégia não vai alterar, jogo a jogo e o objetivo Champions League.. O mais difícil já foi conseguido, 19 anos sem vencer foi eliminado e esse peso que tínhamos em cima. Isso foi eliminado e não há milhões que paguem isso. Com o que já conquistámos, tendo agora muita cabeça, muita racionalidade e sobretudo estabilidade no clube, o Sporting tem tudo para nos próximos 2/3 anos ir para a Champions League e, aí sim, garanto que o Sporting não passa mais 19 anos sem vencer títulos."Varandas disse ainda que é natural que o clube tenha de continuar a fazer encaixes com transferências: "Vamos ter de vender como o Benfica e como o FC Porto, mas vamos ter uma equipa muito competitiva."O choque entre Frederico Varandas e as claques marcou parte do mandato da atual direção e o presidente garante que "quem quer apoiar genuinamente o seu clube" terá "sempre as portas abertas."A direção do Sporting entende que há espaço para todo o tipo de grupos, associações virem para dentro do estádio apoiar o Sporting. Quem fizer isto sem querer nada em troca, com o intuito de servir o Sporting e não o contrário tem espaço no Sporting, por isso acredito que não vai haver guerra nenhuma. Quem ama o Sporting acima de tudo vai estar aqui a apoiar o Sporting. Eu jamais poderia fazer isso ao Sporting, fechar as portas a quem quer apoiar genuinamente o seu clube acima de tudo. Quem fizer isso tem sempre as portas abertas no Sporting."