Varandas reage ao cântico "Alcochete sempre" entoado pelas claques: «São uma escumalha»

As imagens da contestação das claques do Sporting à equipa nos Açores

Frederico Varandas reagiu esta segunda-feira aos gritos que adeptos afetos às claques entoaram quando a equipa chegou a Ponta Delgada, Açores, para defrontar o Santa Clara."São uma escumalha", disse o presidente leonino."O objetivo é vencer todos os jogos, infelizmente ontem assistimos a um episódio grave, muito grave. Aliás, mais do que grave é chocante, porque as pessoa que fizeram aquilo têm um nome, mas neste país temos medo, são uma escumalha que não tem mais lugar no Sporting. E esta escumalha só quer duas coisas: que o Sporting perca e que tempo volte atrás", afirmou."Isto afeta a equipa, em todos os jogos, e eles sabem que isto afeta, porque o querem é que o Sporting perca. Esse ataque a Alcochete não está marcado só nos jogadores, ainda está no clube. Nesse dia, o Sporting perdeu, entre rescisões e vendas com a corda na garganta, 5 jogadores dos mais valiosos do plantel e dezenas e dezenas de milhões de euros. Vou repetir: dezenas e dezenas de milhões de euros. Este desastre desportivo e finaceiro, mataria muitos clubes. E hoje ainda estamos frágeis e a reerguermo-nos do que aconteceu nesse dia", sublinhou Varandas."Se um de vocês for para um lugar público ofender, incitar à violência, incitar ao ódio, isso é um crime público. E não é por uns cobardes que agem em grupo, que andam encapuzados, que possam estar acima da lei. Não podem estar acima da lei. Este problema não é exclusivo do Sporting, é da sociedade portuguesa, mas se o Sporting tiver de enfrentar esta batalha sozinho, assim o fará e vai fazê-lo. Quero deixar uma garantia a todos os sócios do Sporting: o Sporting jamais se ajoelhará a esta escumalha. Jamais porque esse tempo não volta mais."