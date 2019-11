Varandas recorda Sporting de Marco Silva: «Não me lembro de ver a histeria que há hoje»

Em resposta aos que criticam a prestação do Sporting no campeonato esta temporada, Frederico Varandas lembrou o desempenho do conjunto leonino orientado por Marco Silva em 2014/15, semelhante a nível pontual ao obtido agora por Keizer, Leonel Pontes e Silas."Muito se tem falado do 'desastre' que tem sido o arranque desta 2.ª época. Mas chamo a vossa atenção para o seguinte: na 2.ª época da anterior direção, quando Marco Silva era o treinador, à 10.ª jornada, sabem quantos pontos tinha o Sporting? 17. Sabem quantos tem este ano, exactamente à mesma 10.ª jornada? Também 17. Mas hoje estamos em 4.º lugar e na altura éramos 8.º classificado. Não me lembro de ver a histeria que há hoje. Não me lembro deste ruído. Ainda para mais quando fizemos no nosso primeiro ano a melhor época desportiva dos últimos 17", disparou o presidente leonino no Rugidos de Leão.E prosseguiu, explicando por que motivo existe este "ruído" atualmente: "primeiro porque a maioria dos sportinguistas é silenciosa. Nas derrotas sofre, fica triste, mas não ameaça, não insulta e põe sempre os interesses do Sporting acima de tudo. Pode ser silenciosa mas essa maioria diz sempre presente quando o Sporting precisa. Sempre. (...) Depois existe uma minoria ruidosa que não aceita viver com as regras da democracia e que desrespeita a legitimidade da vontade da maioria dos sócios do Sporting."