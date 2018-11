Varandas: «Reforçar plantel? Neste momento a prioridade é pagar as dívidas»

Frederico Varandas sublinhou esta sexta-feira que a prioridade do Sporting é pagar as dívidas que tem. Esta foi a resposta quando foi questionado sobre se vai reforçar o plantel no mercado de invernp."Se há coisa que não gosto de ter numa casa são dívidas. Neste momento a prioridade é pagar as dívidas que temos para trás. Clubes, agentes e jogadores... Vão ser pagas. O que acontecer, acontecerá. Veremos as oportunidades. Quero só realçar o que o treinador disse hoje: não serve de desculpa, nem para ele nem para mim", referiu.O dirigente disse ainda que é prematuro falar em mudanças na equipa, uma vez que Marcel Keizer ainda chegou recentemente ao clube: "Admito tudo, comprar, vender… Quando o mercado abrir analisaremos as situações. O treinador ainda não conhece os jogadores. Falarmos agora disso é prematuro".Varandas aproveitou ainda para salientar o trabalho que já foi feito por esta direção em Alvalade: "Estamos aqui há dois meses e meio. Só o tema desta conferência [empréstimo obrigacionista] já dava para este tempo. Mas também já se mudou de equipa técnica, resolveu-se o Rui Patrício, mudou-se o diretor da Academia, o departamento de scouting, reforçou-se o departamento médico, inaugurou-se a unidade de performance e está a negociar-se o Gelson".Sobre o facto de, como noticiado por, Gelson e outros ex-jogadores terem subscrito obrigações, o dirigente não quis confirmar: "Têm de perguntar-lhes a eles".