Varandas: «Seria fácil comprar um avançado por 12 milhões»

As equipas campeãs europeias do Sporting na última temporada estiveram em plano de destaque na primeira edição dos ‘Prémios Leões D’Ouro’, que decorreu ontem no terminal de cruzeiros do Porto de Leixões, com a presença do presidente Frederico Varandas. "Foram seis títulos europeus, a melhor época do Sporting falando apenas das modalidades", recordou o líder leonino, criticando a FPF, pelos prémios do futsal.

"Há dias, assisti a uma gala anual da FPF. Fez-me pensar como é estranho este país. A melhor equipa do ano não é uma equipa que venceu um título europeu, nem o melhor técnico do ano. Mas, Nuno [Dias], tranquilo, só quero que para o ano voltem a não ser os melhores e ganhem mais um título europeu", ironizou Varandas, antes de virar atenções para o futebol.





"Seria fácil, podíamos ter comprado um avançado por 10 ou 12 milhões mas preferimos investir esse dinheiro na Academia. Sabem porquê? Porque o Sporting não é desta direção, é dos sócios e a missão desta direção é garantir um futuro. Era fácil e até uma medida popular apresentar um grqnde jogador por 10 ou 12 milhões. Interessa-me muito mais que daqui a uns anos esses 10 ou 12 sejam transformados em 60 milhões", disse.