Varandas: «Sete milhões pelo Podence é um bom negócio»

Frederico Varandas considerou "justo" o valor de sete milhões de euros acordado com o Olympiacos para a compensação por Daniel Podence, especialmente porque antevia um caso judicial que se poderia arrastar no tempo e do qual não havia certezas sobre a eventual 'vitória', nem tão pouco do valor a receber."Acho que foi uma boa resolução pois creio que sete milhões de euros é um valor ajustado ao valor de Podence hoje, considero justo. Depois estávamos perante um caso judicial e apesar do nosso departamento jurídico estar confiante que podíamos vencer o caso, ninguém dava garantias que vencêssemos o caso. E depois qual o valor que o tribunal iria atibuir? E quando receberia após recursos? Três ou quatro anos? É muito fácil opinar num estúdio de televisão mas quem paga as contas sou eu. Voltando atrás, sete milhões pelo Podence é um bom negócio", considerou.Por definir ficam agora os casos de Rafael Leão e Rúben Ribeiro, nos quais os leões prometem batalhar até ao fim. "Infelizmente ainda não há nenhuma proposta que considero razoável por isso vamos até ao fim", finalizou.