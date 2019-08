Varandas tentou segurar Félix Correia

O presidente do Sporting, Frederico Varandas, procurou segurar o jovem avançado Félix Correia que foi vendido ao Manchester City, no passado dia 3 de julho, por um encaixe imediato de 3,5 milhões de euros. Quando assumiu a presidência, o médico tentou de imediato prolongar o vínculo do jovem que, na altura, ainda tinha um ano e meio de contrato. Apesar de lhe ter apresentado a maior oferta realizada a jogador oriundo de formação, Frederico Varandas recebeu várias respostas negativas por parte do jogador e, para evitar perder perdê-lo sem qualquer compensação, acabou por negociá-lo com o Manchester City no mês passado.





A SAD leonina já assegurou 3,5 milhões de euros, mas este valor pode subir até aos 15,5 milhões de euros caso o atacante atinja determinados objetivos no clube inglês.