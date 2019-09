Varandas: «Um treinador disse-me 'não estou para aturar um clube de malucos'»

Em entrevista à SIC , Frederico Varandas explicou por que razão decidiu escolher Silas para assumir o comando técnico da equipa do Sporting, numa declaração na qual revelou a resposta que lhe foi dada por um outro técnico que havia sido abordado para assumir o cargo.

"Silas é o treinador escolhido para liderar este projeto. Procurámos treinador português e com currículo europeu. Um recusou mas disse-me 'gabo muito a sua coragem e paciência mas não estou para aturar um clube de malucos como o Sporting'. Isto é a visão que muitos treinadores têm do Sporting. Treinadores portugueses que quisemos? Falo de Jardim e Mourinho. Mourinho elogiou o trabalho feito e fica perplexo, conhecendo a realidade do clube, ele próprio vítima do ruído à volta de quem tem de decidir. Mourinho quer abraçar um projeto que lute pelas provas europeias. É a realidade portuguesa e nenhum clube português luta pela Champions. Outros treinadores portugueses recusaram porque não têm paciência para aturar um clube como este", explicou o presidente do Sprting.