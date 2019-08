Varandas: «Uma equipa profissional não pode perder o controlo emocional»

Frederico Varandas mostrou-se desiludido no final do resultado sofrido ante o Benfica, na Supertaça Cândido de Oliveira.Para o presidente do Sporting este foi apenas um resultado "enganador" e uma imagem de que o futebol, por vezes, é injusto. "É uma noite dura para todos os sportinguistas. O que se passou aqui hoje é puro futebol. É um resultado extremamente enganador, que às vezes acontece. Temos de perceber que, muitas vezes, o futebol não é justo. Se repetirmos aquilo que aconteceu até aos 60 minutos, uma delas perde-se e as outras seis ganha-se", afirmou o lídeo leonino, em declarações no final do encontro.Apesar da goleada sofrida, Frederico Varandas ficou satisfeito com aquilo que a equipa produziu durante 60 minutos da partida, mas aproveitou para deixar um recado à equipa. "Por muito justo ou injusto que seja, nunca podemos perder o controlo emocional. Uma equipa profissional nunca pode perder o controlo emocional, seja em que circunstância for", vincou.