Frederico Varandas: «Um foi o único clube do Mundo com Covid-19 e o outro só teve 16 penáltis»

Frederico Varandas abordou esta sexta-feira, nos Paços do Concelho e pela priemeira vez após o título, a conquista do campeonato nacional, deixando algumas 'bicadas' aos rivais, FC Porto e Benfica, que afirma terem sido duros dentro de campo, mas com estratégias distintas fora dele.





"As nossas primeiras palavras vão para os nossos rivais: foram duros dentro de campo, adversários difíceis, acreditaram até ao fim e graças a eles conseguimos superar-nos, batendo recordes atrás de recordes. Para eles, um obrigado", começou por assinalar, rematando: "Ainda falando sobre eles, seria uma injustiça confundir duas grandes instituições por pessoas que as representam. Cada rival, cada clube tem a sua estratégia de comunicação legítima. Para uns, não venceram porque foram o único clube do Mundo a ter Covid-19 outro porque teve apenas 16 penáltis. Mas eles sabem, todos sabem, que o Sporting foi o clube mais competente. Venceu e festejou."