Varandas vai liderar comitiva do Sporting no Dragão

Frederico Varandas, presidente do Sporting, vai liderar a comitiva verde e branca que visita o Estádio do Dragão no sábado para o clássico da 21ª jornada da Liga NOS. O responsável máximo dos leões vai, tudo indica, assistir à partida no recinto dos portistas num camarote, por opção, e não na tribuna presidencial.

No passado mês de outubro o líder portista, Jorge Nuno Pinto da Costa, afirmou, com ironia, que Varandas se "devia dedicar à Medicina" e largar o futebol. O presidente sportinguista não gostou e passado pouco tempo largou a bomba: "Um bandido será sempre um bandido". O caso resultou na abertura de processos na justiça desportiva e civil.

Já em janeiro último, Sporting e FC Porto defrontaram-se em Leiria, na final four da Allianz Cup (2-1) que os leões viriam a conquistar, e ambos os líderes estiveram na tribuna, mas separados por 7 lugares, com Pedro Proença, presidente da Liga Portugal, no meio. A polémica dos falsos positivos de Nuno Mendes e Sporar deteriorou ainda mais as relações institucionais.