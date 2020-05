Frederico Varandas: «Podemos ter de vender só um quarto da capacidade do estádio»

Frederico Varandas antevê graves consequências financeiras causadas pelo impacto da pandemia da Covid-19.





"O grande problema, e falo dos três grandes, vai ser o mercado de transferências. Cinquenta por cento das receitas vêm da venda de jogadores. O mercado português é exportador e não tenho dúvidas de que vai demorar uns bons anos para os clubes grandes voltarem a ter a capacidade financeira que tinham antes da covid", refere o líder leonino em entrevista à SIC (que será transmitida na íntegra no 'Jornal da Noite' desta quarta-feira), sublinhando ainda as possíveis "limitações do Governo para a próxima época"."Se calhar vamos ter de vender só um quarto da capacidade do estádio e isso significa um quarto da receita de bilhética, patrocinadores, parceiros. Vai ser uma nova realidade e um problema gravissimo. Neste momento há um instinto de sobrevivência e os grandes, se não remarmos e defendermos a indústria do futebol numa altura destas, não vamos estar cá muito tempo", afirma Varandas.