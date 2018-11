Varandas vê Jorge Mendes como mais-valia

"O Sporting arrisca-se a ficar dependente de Jorge Mendes?", questionou Daniel Oliveira, depois de a Gestifute ter reduzido as comissões relativas às renovações de Rui Patrício e Adrien Silva de 9 para 4 milhões de euros. "No dia em que alguém me condicionar, seja Jorge Mendes, uma claque ou um clube qualquer, e em que deixe de poder exercer as funções de presidente do Sporting pela minha cabeça, eu saio", garantiu.

No entanto, em entrevista ao podcast Perguntar Não Ofende - espaço de Daniel Oliveira, com produção de João Martins e música de Mário Laginha - deixou a porta aberta para uma relação de trabalho: "Ele vive da circulação de jogadores e isso pode ser ótimo para o Sporting, desde que os que entrem sejam mais-valias e os que saiam deem mais-valias ao Sporting. Jorge Mendes fez uma leitura correta do futebol português. Não há almoços grátis. Acho que Jorge Mendes vê que vem aí um Sporting com força e se calhar vê uma certa fragilidade dos nossos rivais a curto, médio prazo."