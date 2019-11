Frederico Varandas: «Acabámos com o conceito de uma guarda pretoriana da direção»

Frederico Varandas também apontou a mira às claques do Sporting no Rugidos de Leão, apelidando-as de "minoria ruidosa". "Existe uma minoria ruidosa que não aceita viver com as regras da democracia e que desrespeita a legitimidade da vontade da maioria dos sócios do Sporting. Depois existe outra minoria ruidosa que perdeu muitas regalias", afirmou o líder dos leões, considerando que era "muito fácil" reduzir o ruído, mas que é importante estar do lado "certo da história" e continuar a dizer "não", mesmo que isso "implique risco, desgaste, confronto"."Sei que estamos a mexer com interesses instalados de muita gente. Fomos os primeiros em muitos anos a ter a coragem de acabar com um negócio que nada tem a ver com apoio genuíno como era no passado. Fomos os primeiros a acabar com o conceito de uma guarda pretoriana da direção. Uma guarda pretoriana paga muitas vezes para fazer o trabalho sujo de uma direção. Era muito fácil para nós reduzir esse ruido. Cedíamos e pagávamos a quem faz barulho e a quem exige dinheiro para apoiar! Há momentos na vida em que não podemos vacilar, em que temos de estar do lado certo da história, por mais que isso nos custe, por mais que isso doa, por mais barulho que haja, por mais que isso implique risco, desgaste, confronto", afirmou Frederico Varandas.O presidente do clube de Alvalade vincou ainda mais a sua posição. "Há momentos na vida em que temos de dizer: não. E pelo Sporting, com prejuízo para mim, para o meu nome, já disse não várias vezes. E se tiver de voltar a dizer não a gente que me promete fim de boicotes e de insultos se eu permitir isto ou aquilo, eu repito: não! E se tiver de voltar a dizer não a gente que me ameaça a mim, aos meus ou a membros destes órgãos sociais, eu repito uma vez mais: não!", atirou.