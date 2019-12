Varandas visado mesmo à distância

Ao contrário do que estava previsto, mas por um bom motivo, Frederico Varandas não pôde assistir ao Gil Vicente-Sporting, da Taça da Liga, na tribuna do Estádio Cidade de Barcelos. O presidente dos leões foi pai pela primeira vez na última madrugada e, naturalmente, ficou em Lisboa junto da família. O novo elemento do clã, um menino, nasceu no Hospital de São Francisco Xavier.

A comitiva do Sporting no Minho, desta vez, foi liderada por Rahim Ahamad, Miguel Nogueira Leite e Alexandre Ferreira, membros do Conselho Diretivo. Varandas esteve em Barcelos no domingo mas regressou a Lisboa logo após o jogo da Liga.

Apesar de não ter estado fisicamente presente, Frederico Varandas não foi esquecido, em especial pelos seus contestatários, que espalharam tarjas, no percurso para o estádio, com o já tradicional ‘#VarandasOut’. Uma dessas tarjas surgiu mesmo no interior do recinto, tendo sido retirada por indicação dos spotters da PSP. De referir que a Juventude Leonina se fez representar no Cidade de Barcelos por uma centena de elementos, munidos de duas bandeiras gigantes, sem qualquer alusão ao nome da claque, que não se cansaram de apoiar a equipa, não deixando também de dirigir alguns cânticos ao presidente.