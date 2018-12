Varandas visita núcleo de Fafe antes do jogo

Frederico Varandas, presidente do Sporting, vai aproveitar a deslocação da equipa ao norte do país para marcar presença no núcleo de Fafe. O líder leonino vai estar no referido espaço a partir das 12 horas, assistindo mais ao fim do dia ao jogo da equipa verde e branca em Guimarães. A ocasião será aproveitada para conhecer o núcleo de Fafe, mas também para conviver com os adeptos que o clube tem mais a norte. Recorde-se, a propósito, que durante toda a campanha eleitoral Frederico Varandas defendeu sempre uma ligação mais estreita aos núcleos do Sporting espalhados por todo o país.

Será a primeira aparição pública de Frederico Varandas depois de conhecida a sentença no caso E-Toupeira, em relação à SAD dos encarnados, e por isso é natural que o presidente do Sporting tome uma posição sobre a decisão do Tribunal de Instrução Criminal de Lisboa que, em traços gerais, ilibou os encarnados como pessoa coletiva de qualquer ato ilícito. Os leões já emitiram um comunicado em que admitiam recorrer do veredito em nome da "verdade", mas hoje Varandas poderá ser mais claro quanto a essa possibilidade.

Ontem, refira-se, o líder dos leões assistiu ao jogo dos sub-23 com o Cova da Piedade.