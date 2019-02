Varandas viu dérbi em camarote da Luz

Frederico Varandas não marcou presença na tribuna do Estádio da Luz e assistiu ao jogo com o Benfica num camarote. O presidente do Sporting fez-se acompanhar de Hugo Viana, diretor desportivo dos leões, e de resto nenhum elemento da estrutura do clube marcou presença na tribuna de honra.Tal como fizera o Benfica em Alvalade, com Luís Filipe Vieira a assistir ao encontro no balneário da equipa, a tribuna presidencial do Estádio da Luz acabou por não ter qualquer representante dos verdes e brancos.Recorde-se que as relações entre os dois clubes têm sido tensas, especialmente nos últimos tempos, e antes do jogo do campeonato Frederico Varandas lançou um forte ataque ao seu homólogo do Benfica, na ‘newsletter’ do ‘Jornal do Sporting’, por um "tipo de dirigismo que há muito devia ter sido erradicado do futebol português".No final do encontro para o campeonato, no passado domingo, Luís Filipe Vieira acabou por não responder ao homólogo dos leões, preferindo enfatizar a vitória contundente sobre o rival.O próximo jogo entre as duas equipas será em abril, para a 2ª mão das meias-finais da Taça de Portugal, e o Benfica deve adotar um comportamento semelhante ao que se verificou na Liga.