«Varandistas, croquetes, roquetistas, brunistas e sportingados: temos de acabar de vez com isto»

"O Sporting perde pontos onde outras equipas que não lutam pela europa não perdem. Isto está a começar muito mal". O desabafo é de Paulo Andrade, antigo administrador da SAD leonina, que, à Rádio Renascença, aponta o dedo às guerras internas do emblema de Alvalade."São os varandistas, croquetes, roquetistas, brunistas e sportingados. É um problema que tem de acabar de vez, e é preciso alguém que as pessoas vejam como um elo de ligação e acabe de vez com estas guerras", disse.E prosseguiu com um 'conselho' de... "autoanálise": "Quando estamos à frente de uma organização e no topo da pirâmide, temos de ser os primeiros a analisar a forma como estamos a conduzir e se temos, ou não, condições para continuar. É o dia-a-dia. Neste momento, o que se está a passar é um momento extremamente difícil e que me deixa profundamento preocupado".Para Paulo Andrade "o momento é extremamente difícil", mas recusa justificar a derrota de ontem em Alvalade frente ao Famalicão com a ausência do campeão leonino."Sem o Bruno Fernandes, o Sporting tem de ganhar aos Famalicões deste campeonato. Mal de nós, ainda por cima perder em casa. São estas situações que colocam os sportinguistas numa situação de natural insatisfação. Temos de dar a volta a isto", concluiu.