Vasco da Gama avança e espera garantir Bruno César esta semana

Sem grandes chances no Sporting até ao momento, pese embora recentemente ter passado a ser aposta de Marcel Keizer no decorrer dos encontros, o brasileiro Bruno César deverá estar a cumprir os seus últimos dias enquanto jogador dos leões. De acordo com o 'Lance', o Vasco da Gama avançou de forma decidida nos últimos dias no sentido de assegurar a contratação do canhoto, esperando mesmo fechar o negócio já esta semana.Segundo o mesmo portal, a negociação prevê um empréstimo até final de 2019, ficando o Vasco da Gama com a responsabilidade de assumir o pagamento dos salários do jogador e reservando ainda o direito a uma opção de compra no final da cedência. Bruno César, refira-se, tem contrato com o Sporting até final da temporada 2019/20 e uma cláusula de rescisão de 60 milhões de euros.