Vasco da Gama oferece contrato de 2 anos a Bruno César

O Vasco da Gama continua a tentar chegar a acordo com o médio do Sporting Bruno César, tendo oferecido um contrato de 2 anos e um salário entre os 57 e os 68 mil euros.Segundo avança esta quinta-feira o 'Globoesporte', o clube brasileiro já formalizou a proposta pelo médio de 30 anos, que esta temporada ainda so somou 35 minutos ao serviço dos leões.A publicação refere ainda que o Vasco da Gama espera até ao fim de semana ter uma resposta de Bruno César, iniciando posteriormente as negociações com o Sporting, clube com quem o médio brasileiro tem contrato válido até 2020.Bruno César está 'blindado' por uma cláusula de rescisão de 60 milhões de euros, valor proibitivo para o Vasco da Gama, que depois de acertado o acordo com o futebolsita, tentará negociar com o Sporting um empréstimo com opção de compra.Bruno César é encarado pelos responsáveis pelo Vasco da Gama como uma das prioridades para reforçar o plantel em 2019.No entanto, com a lesão de Wendel , que deverá ficar longe dos relvados 2 meses, Bruno César poderá voltar a ganhar espaço nas opções do treinador do Sporting, Marcel Keizer.