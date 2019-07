Vélez recusou oferta de 12 milhões e Almada fica na Argentina

O jornal 'Olé' adianta esta segunda-feira que o Manchester City desistiu de tentar contratar o jovem médio Thiago Almada, isto depois de ter visto o Vélez Sarsfield rejeitar a derradeira proposta apresentada, na ordem dos 12 milhões de euros. Um valor quatro milhões de euros abaixo da cláusula de opção fixada no seu contrato, uma verba da qual o emblema argentino nunca se mostrou disposto a baixar."Abandonámos as negociações. Não íamos pagar a cláusula de rescisão de um futebolista que está a um ano do final do contrato", declarou fonte dos citizens ao referido jornal, dando assim por terminado um eventual negócio no qual o Sporting teria interesse, já que a ideia inicial dos ingleses passava por ceder o médio, de 18 anos, por duas temporadas, de forma a adaptar-se ao futebol europeu.Com esta nega aos ingleses, o mais certo é Almada renovar o seu contrato com o Vélez com um substancial aumento salarial, isto para lá de ver a sua cláusula de rescisão subir para os 25 milhões de euros.De referir, por fim, que o jovem médio foi ausência no encontro deste domingo com o Talleres de Córdoba, algo que o treinador Gabriel Heinze justificou como uma decisão puramente futebolística.