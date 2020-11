Venâncio: «Maradona subiu as escadas de Alvalade a dar toques numa bola de ténis»

Pedro Venâncio, antigo defesa do Sporting, foi um dos jogadores portugueses que defrontaram Diego Maradona no relvado. O internacional português disputou uma eliminatória da Taça UEFA contra o Nápoles, na época 89/90, e recordou, no Canal 11, a primeira imagem que guarda do astro no Estádio José Alvalade.





"Nós treinámos à tarde e, como era normal, a equipa visitante treinou a seguir, para se adaptar à iluminação. O Maradona subiu as escadas de acesso ao relvado a dar toques numa bola de ténis e entrou em campo assim, sem deixar cair a bola. Nós ficamos todos a pensar, se faz isto com uma bola de ténis... Para ele, a bola era como um brinquedo para uma criança", recordou.Para o antigo defesa, o 10 argentino não teve ninguém à altura: "Para mim, foi o maior. Quem é dessa geração habituou-se a ver Diego Maradona a fazer coisas que só mesmo ele conseguia fazer. Na eliminatória contra o Sporting, ele foi suplente em Alvalade, entrou na segunda parte, mas lá em Nápoles foi titular."O internacional português teve, nesse dia, a oportunidade de jogar contra um dos melhores de sempre. "Para nós, jogadores do Sporting, foi o defrontar um ídolo mas também a vontade de ganhar a um Nápoles que ele próprio transformou. Ninguém conhecia o Nápoles antes disso e com ele ganharam muito", rematou Venâncio.