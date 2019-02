Vermelho a Jefferson contestado

O segundo amarelo e consequente vermelho exibido a Jefferson, logo no início da segunda parte do jogo, gerou revolta no banco de suplentes do Sporting. Marcel Keizer, Roy Hendriksen, Beto e Nélson Pereira dirigiram-se de imediato ao quarto árbitro do encontro, bastante indignados, a protestar com a decisão de Pavel Královec.

Dentro de campo, o brasileiro tentou igualmente justificar-se, alegando não ter pisado Llambrich com intenção, apesar das marcas bem visíveis no corpo do jogador do Villarreal.

Já depois do recomeço do jogo, Bruno Fernandes também não deixou de protestar a decisão junto do quarto árbitro, mas Marcel Keizer afastou o jogador.