Perante a continuidade de Bruno de Carvalho na presidência do Sporting, pelo menos até à realização da assembleia geral (AG) de destituição, a possibilidade de alguns dos principais jogadores do plantel avançarem para rescisões de contrato alegando justa causa ganha até mais força e mantém-se a possibilidade de ocorrer nas próximas horas.





O nosso jornal sabe que ainda não chegou a Alvalade qualquer carta com pedido de rescisão, mas vários atletas mantêm a intenção firme de avançar. A motivação base é a agressão de que o plantel foi alvo na semana passada, no balneário da equipa em Alcochete. Os avisos terão sempre de ser enviados no prazo de 30 dias depois desses eventos. Isto é, até 14 de junho, antes da AG anunciada por Marta Soares.Durante o dia de ontem, a SAD, já com Augusto Inácio em ação, voltou a ter contactos com jogadores e respetivos agentes, no sentido de evitar uma possível fuga de craques.